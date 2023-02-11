Матыцин раскритиковал Бортничука за предложение допустить россиян на ОИ в статусе беженцев

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил польскому коллеге Камилю Бортничуку, предложившему включить россиян в состав команды беженцев на ОИ-2024.
Олег Матыцин считает, что Камиль Бортничук хотел унизить россиян и белорусов, предложив им выступить за команду беженцев на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Соответствующее мнение глава Минспорта РФ озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Разговоры о том, что наши спортсмены могут выступать в Париже в команде беженцев, говорит об уровне культуры пана, который это сказал, и его желания внести раскол в единство, нарушить все принципы, попытаться унизить спортсменов», — заявил Матыцин.
Летняя Олимпиада в Париже стартует 26 июля 2024 года. Участники ОИ-2024 разыграют медали в 32-х видах спорта. Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.