Матыцин раскритиковал Бортничука за предложение допустить россиян на ОИ в статусе беженцев

Олег Матыцин считает, что Камиль Бортничук хотел унизить россиян и белорусов, предложив им выступить за команду беженцев на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Соответствующее мнение глава Минспорта РФ озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ».