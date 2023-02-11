Путин подписал распоряжение о продлении срока службы помощнику Левитину

Президент России Владимир Путин продлил срок службы до 21 февраля 2024 года помощнику Игорю Левитину. Документ появился на портале правовой информации.
Глава государства подписал соответствующее распоряжение 11 февраля. В нем сказано, что срок федеральной государственной гражданской службы Левитину продлен до 2024 года.
Ранее стало известно, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Событие состоится 21 февраля в Гостином дворе. При этом вопрос об аккредитации иностранных журналистов еще не решен.