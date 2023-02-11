Владимир Рогов назвал численность украинской группировки в Запорожской области

Киевский режим сформировал группировку численностью 20 тысяч военнослужащих в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения в подконтрольной киевском режиму части Запорожской области скопилось двадцатитысячная группировка», — отметил он.
Рогов добавил, что этой численности будет недостаточно для организации полномасштабного наступления. ВС РФ известно о планах украинского командования, поэтому важно действовать на упреждение, подчеркнул он.
Ранее Рогов заявил, что украинские диверсионные группы пытаются проникнуть на подконтрольную ВС РФ территорию Запорожской области под видом российских военных.