Григорий Лепс отказывается выступать в США даже после отмены санкций

Певец и композитор Григорий Лепс не будет выступать в США после того, как министерство финансов страны исключило его из списка санкций. Артист отказался петь даже за большой гонорар.
Исполнителя внесли в санкционный список в 2013 году. Все это время ему было запрещено посещать страну. Даже его активы были под арестом. Однако недавно Минфин США отменил свое решение.
Новость послужила появлению спроса на Лепса в Лос-Анджелесе. Влиятельные поклонники начали предлагать певцу выступить на серьезном мероприятии. Менеджер музыканта ответил отказом. По словам представителя артиста, он не поедет в выступающие против России страны даже за большой гонорар, передает Telegram-канал Mash.
Помимо этого, Лепс очень загружен. Его концертный график уже расписан. Певец планирует турне по России и Средней Азии. Менеджер попросил не беспокоить звезду с предложениями выступить в Америке.