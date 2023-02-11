В Белом доме заявили об ужесточении боевых действий на Украине весной

Представитель администрации президента США Джон Кирби в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что грядущей весной ожидается ужесточение боевых действий на Украине. По его словам, сейчас ВС РФ набирают силы для нового этапа наступления.
«Видим ли мы это? Пока еще нет. Но мы этого ждем, и, честно говоря, украинцы тоже», — отметил он.
По словам Кирби, по этой причине западные страны передают украинской армии оружие и боеприпасы. Военная помощь Киеву «призвана помочь» ВСУ подготовиться к возможному российскому наступлению, отметил он.
Ранее Кирби заявил, что США на постоянной основе обсуждают с Украиной ее нужды в вооружениях.