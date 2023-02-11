«Война против США на ее территории». Сбитый над Аляской НЛО подводит Байдена

Американские военные чиновники не могут опознать объект, сбитый 10 февраля над Аляской – они считают, что это не аэростат, подобный тому, что был сбит над Атлантикой неделю назад. Об этом сообщает The Guardian.
Все чаще появляющиеся в воздушном пространстве США иностранные объекты подводят президента Джо Байдена: как заявлял ранее экс-президент страны Дональд Трамп, демократ и его команда своей политикой поставили мир «на грань третьей мировой войны». И теперь пожинают плоды.
Эксперты отмечают, что впервые военные действия против США, пусть и пока разведывательного характера, переходят на территорию самого государства, а не вынесены в третьи страны, уничтожаемые войной за американские интересы.
«Цилиндрический и серебристый»
Объект «размером с небольшой автомобиль» был сбит американским истребителем над Аляской по приказу Байдена, но ни природа, ни назначение летательного аппарата властям не ясны, заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби. Его откровенно называют «неопознанным».
По словам чиновников, объект был значительно меньше китайского воздушного шара, сбитого над Атлантикой после восьмидневного перелета. В Пентагоне не спешат с уверенностью заявлять, что «НЛО» над Аляской было аэростатом, беспилотником или самолетом.
Пилот истребителя посчитал объект беспилотным, но достоверно о нахождении людей на борту неизвестно: он летел на той же высоте, что и реактивные авиалайнеры. Чтобы удостовериться в том, что кабины с пилотом не было, к месту падения воздушного судна были направлены вертолеты.
«Президент приказал военным уничтожить объект. Мы не знаем, кому он принадлежит. Никаких подтвержденных признаков военной угрозы людям на земле с объекта не поступало. Пока невозможно подтвердить, что он был оборудован системами наблюдения», – заявил Кирби.
По словам неназванного американского чиновника, сбитое «нечто» было «цилиндрическим и серебристо-серым», судя по траектории движения – парящим. Пока власти США склоняются к тому, что это очередной аэростат.
«Все, что я могу сказать, это то, что он не летел так, как будто у него есть двигатель. Так что, если это и похоже на воздушный шар, на данный момент у нас просто недостаточно данных», – цитирует чиновника ABC News.
Нависшая угроза
США атакуют иностранные летательные объекты над страной – это означает, что война против Штатов впервые началась на их территории, подчеркивает политолог Марат Баширов.
«Вероятнее это очередной "отбившийся от китайских джойстиков" шар, но почему Пентагон не может сказать об этом уверенно?» – интересуется Баширов в Telegram.
В случае со сбитым над Атлантикой китайским аэростатом Пекин утверждал, что объект предназначался для метеорологических целей и осудил решение США сбить его, назвав реакцию «чрезмерным применением силы». Вашингтон настаивает на том, что воздушный шар предназначался для наблюдения и обладал «антеннами и другим оборудованием для перехвата и геолокации сообщений в США».
После этого Министерство торговли США внесло в санкционные списки шесть китайских компаний «за поддержку усилий Пекина по военной модернизации, связанной с аэрокосмическими программами». Компаниям, добавленным в черный список, ограничен доступ к американским товарам и технологиям.
«Использование этих аэростатов нарушает наш суверенитет и угрожает национальной безопасности США. Организации, которые стремятся нанести ущерб суверенитету США, будут лишены доступа к американским технологиям», – заявил замминистра торговли по промышленности и безопасности Алан Эстевес.
Ранее Трамп высмеял «забавные оправдания» администрации Байдена из-за инцидента с китайским аэростатом. Подробнее – в нашей статье.