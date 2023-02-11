«Война против США на ее территории». Сбитый над Аляской НЛО подводит Байдена

Пилот истребителя посчитал объект беспилотным, но достоверно о нахождении людей на борту неизвестно: он летел на той же высоте, что и реактивные авиалайнеры. Чтобы удостовериться в том, что кабины с пилотом не было, к месту падения воздушного судна были направлены вертолеты.