Медведев назвал «апогеем цирка уродов» встречу Зеленского с королем Британии Карлом III

Политик прокомментировал визит Зеленского в ряд западных государств в Telegram-канале. Медведев назвал «апогеем цирка уродов» встречу украинского лидера с королем Британии Карлом III. Более того, совершаемые Зеленским и европейскими лидерами действия приносят Западу только проблемы, считает политик.