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Медведев назвал «апогеем цирка уродов» встречу Зеленского с королем Британии Карлом III

Политика
Медведев назвал «апогеем цирка уродов» встречу Зеленского с королем Британии Карлом III

Европа и США пытаются сделать все для «победы мифической страны 404». Так замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на европейское турне президента Украины Владимира Зеленского.

Политик прокомментировал визит Зеленского в ряд западных государств в Telegram-канале. Медведев назвал «апогеем цирка уродов» встречу украинского лидера с королем Британии Карлом III. Более того, совершаемые Зеленским и европейскими лидерами действия приносят Западу только проблемы, считает политик.

«Первая из них – непомерное удорожание их жизни, с которым, наверное, они еще как-то смогут справиться. Меньше есть, реже мыться, прикрутить газовые конфорки. А вот вторая – гораздо хуже. Национальное унижение. Старые "истинные" европейцы могли бы, наверное, и перетерпеть от "Большого американского брата". У него же и основные бабки, и главный печатный станок (судьбу евро никто не знает), и великое оружие, и даже хваленая американская демократия», — говорится в Telegram-канале Медведева.

Ранее Зеленский посетил Британию, Францию и Брюссель. Украинский лидер обсудил с коллегами поставки оружия Киеву.

#медведев #зеленский #Украина

Трансляция медиагруппы "Патриот"