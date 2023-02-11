Спикер думы Екатеринбурга Володин признался, что видит ауру и лечит людей руками

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал о наличии у себя экстрасенсорных способностей.
Уральский политик принял участие в эзотерическом фестивале, где признался, что после окончания службы в МВД начал заниматься медитацией. Благодаря энергии извне он смог вылечить свой организм.
«Когда мы с детьми едем на отдых на несколько недель, мы никогда не берем с собой лекарства <...> я знаю, как правильно вылечить их», — рассказал Игорь Володин, пишет mk.ru.
По признанию уральского политика, он может видеть ауру других людей. Такое можно заметить, например, когда кто-то говорит неправду, объяснил Игорь Володин. По словам Володина, он предпочитает полностью обходиться без лекарств.
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