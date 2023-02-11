Обама вышел из себя из-за визита экс-премьера Японии Абэ в Японию в 2016 году

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ вспомнил о реакции экс-президента США Барака Обамы на его визит в Россию в 2016 году. Политик написал об этом в своих мемуарах.
Абэ отметил, что Обама вышел из себя из-за его переговоров с президентом России Владимиром Путиным в 2016. Американские власти в тот период хотели сохранить в G7 единую позицию по ситуации с Крымом. Однако визит Абэ «все испортил».
«Я сказал ему (Обаме), что Япония не имеет мирного договора с Россией, и что я должен изменить эту ситуацию. Это испортило атмосферу. После этого Обама, по-видимому, разозлился, и внешнеполитическое ведомство США также выступило против моего визита. Таким образом, визит в Сочи прошел вопреки желанию США», — говорится в мемуарах Абэ.
Ранее стало известно, что Обама настраивал «Большую семерку» против России из-за присоединения Крыма в 2014 году. Экс-лидер США пытался сделать так, чтобы мировые страны ввели санкции в отношении Москвы.