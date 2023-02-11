С Новым Годом!

Страны БРИКС решили назначить главой Нового банка развития бывшего президента Бразилии

Экономика
Страны БРИКС решили назначить главой Нового банка развития бывшего президента Бразилии

Бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф займет пост главы Нового банка развития (NDB), учрежденного входящими в объединение БРИКС странами. Об этом говорится в материале O Estado de S. Paulo.

По данным издания, она будет занимать эту должность до конца текущего бразильского мандата в руководстве банка в 2025 году.

Пока Новый банк развития возглавляет дипломат Маркос Троихо. Ему предложили подать в отставку и перевестись на работу в администрацию штата Сан-Паулу, губернатором которого является один из бывших министров правительства Болсонару.

Новый банк развития был учрежден участниками БРИКС в 2014 году. Его ключевой задачей считаются инвестиции в инфраструктурные проекты, а также программы, нацеленные на устойчивое развитие. Разрешенный капитал организации составляет 100 млрд долларов.

#дилма роуссефф #новый банк развития #брикс

Трансляция медиагруппы "Патриот"