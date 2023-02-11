Страны БРИКС решили назначить главой Нового банка развития бывшего президента Бразилии

Бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф займет пост главы Нового банка развития (NDB), учрежденного входящими в объединение БРИКС странами. Об этом говорится в материале O Estado de S. Paulo.
По данным издания, она будет занимать эту должность до конца текущего бразильского мандата в руководстве банка в 2025 году.
Пока Новый банк развития возглавляет дипломат Маркос Троихо. Ему предложили подать в отставку и перевестись на работу в администрацию штата Сан-Паулу, губернатором которого является один из бывших министров правительства Болсонару.
Новый банк развития был учрежден участниками БРИКС в 2014 году. Его ключевой задачей считаются инвестиции в инфраструктурные проекты, а также программы, нацеленные на устойчивое развитие. Разрешенный капитал организации составляет 100 млрд долларов.