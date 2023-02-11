«Ночуют на пуховых перинах». Британские националисты требуют выслать украинских беженцев

Украинские беженцы стали причиной беспорядков в Ноусли, графство Мерсисайд в Великобритании. Министерство внутренних дел разместило в местном отеле украинцев, из-за чего 10 февраля на улицы вышли несколько сотен ультраправых активистов, требующих выгнать мигрантов из города.
При этом британская пресса не уточняет, что беженцы прибыли в Англию из Украины: к примеру, The Guardian использует термин «просители убежища». Впрочем, высказывание основательницы благотворительной организации Care4Calais Клэр Мозли ясно дает понять, из какой страны прибыли в Британию виновники беспорядков.
«Я сочувствую любому в нашей стране, кто обеспокоен нашей деятельностью или своим будущим, но терроризировать жертв войны и пыток непростительно. Риторика ненависти и раскола разрушает наше общество и наши британские ценности. Меня больше всего беспокоит, сможет ли полиция обеспечить безопасность людей в отеле», — заявила она.
Полиции действительно пришлось не сладко: местные СМИ пишут, что правоохранители были вынуждены противостоять нескольким сотням националистов, которые поджигали полицейские фургоны. Однако на момент публикации материала арестованными числились лишь три человека.
Член парламента от лейбористской партии Ноусли, сэр Джордж Ховарт сообщил журналистам, что протесты начались предположительно из-за информации из соцсетей о том, что украинских беженцев в отеле якобы размещают «на пуховых перинах».
Примечательно, что некоторые сторонники беженцев обвинили во всем правительство и лично премьер-министра Риши Сунака, который сделал украинцев «козлами отпущения».
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что Германия оказалась не готова к большому потоку беженцев — немецкие общественники, приютившие уже более миллиона украинцев, признали, что возможности страны по размещению мигрантов исчерпаны.