«Ночуют на пуховых перинах». Британские националисты требуют выслать украинских беженцев

При этом британская пресса не уточняет, что беженцы прибыли в Англию из Украины: к примеру, The Guardian использует термин «просители убежища». Впрочем, высказывание основательницы благотворительной организации Care4Calais Клэр Мозли ясно дает понять, из какой страны прибыли в Британию виновники беспорядков.