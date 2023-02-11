Замглавы МИД РФ Вершинин: Москва пойдет на переговоры с Украиной без предварительных условий

Россия готова приступить к переговорам с Украиной, однако на основе существующей реальности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Дипломат дал интервью телеканалу «Звезда». Он обратил внимание, что все боевые действия заканчиваются переговорами. Российская сторона уже подтверждала готовность приступить к дипломатии.
«Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», – сказал дипломат.
Вершинин добавил, что решение о проведении переговоров принимает не Украина, а США и Евросоюз. По этой причине в вопросе контактов надо обращаться к Западу.