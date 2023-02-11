Лидеры Запада должны принять участие в мирных переговорах России и Украины для урегулирования конфликта. Об этом заявил бывший член парламента Великобритании Мэттью Пэррис.
В своей статье для издания The Times политик отметил, что Запад должен не просто предоставлять киевскому режиму бесплатное вооружение. Не только украинский президент Владимир Зеленский может «заказывать музыку».
«Ничто из того, что мы говорим сейчас, ни гневные угрозы, ни поднятые кулаки, не должно нарушить или подорвать эти переговоры», — написал Мэттью Пэррис.
Ранее сообщалось, что США возложили на Зеленского ответственность за мирные переговоры с Россией.