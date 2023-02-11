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Кадыров ответил стихами на песню Слепакова

Общество
Кадыров ответил стихами на песню Слепакова

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил стихами на песню юмориста Семена Слепакова. Политик назвал Слепакова хохмачем, который «был и весь вышел»

Кадыров напомнил артисту, что именно России и соотечественникам он обязан своей славой. Он отметил, что юморист записал свою песню про мать и сыновей в угоду врагам страны, и добавил, что Россия еще полна настоящими поэтами.

«Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. // Я на Кавказе, ты — где-нибудь "дома", // Жги, хайпоед, на предательской ниве. // Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?» — парировал Кадыров стихами в своем Telegram-канале.

Напомним, что недавно Семен Слепаков представил новую песню, в которой поиздевался над спецоперацией и бойцами СВО. В тексте он представил мать, которая поет колыбельную сыну, чьи братья выбрали разные судьбы. Один погиб на фронте, а второй уехал из страны, став IT-специалистом.

#кадыров #слепаков #СВО

Трансляция медиагруппы "Патриот"