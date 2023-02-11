Власти Петербурга «заразили» южан опытом провальной транспортной реформы

Виной тому не только привычный для Петербурга снежный коллапс (даже самая умеренная метель провоцирует катастрофу на дорогах), но и, вероятно, сомнительные технические характеристики закупленных городом лазурных автобусов, а также экономия на персонале – утомленные водители не справляются с управлением, а кондукторов и вовсе отменили на радость «зайцам».

