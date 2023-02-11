Власти Петербурга «заразили» южан опытом провальной транспортной реформы

Санкт-Петербург делится «успешным опытом» транспортной реформы с другими регионами РФ – судя по всему, теперь уничтожение общественного транспорта произойдет и в Волгограде.
Руководство петербургского Комитета по транспорту провело встречу с властями Волгограда, чтобы «подробно рассказать о внедрении новой модели транспортного обслуживания» горожан, сообщает АБН.
Петербуржцы, прочувствовавшие все «прелести» транспортной реформы на себе, могут только посочувствовать жителям Волгограда. Впрочем, если местные власти окажутся разумнее администрации Северной столицы, то волгоградцев минует перспектива лишиться частных перевозчиков и ждать дефицитные городские автобусы по 40 минут в метель и стужу.
«Лазурная» транспортная катастрофа
Аварии с городскими лазурными автобусами, появившимися в ходе транспортной реформы губернатора Александра Беглова, происходят практически ежедневно в зимние месяцы.
Виной тому не только привычный для Петербурга снежный коллапс (даже самая умеренная метель провоцирует катастрофу на дорогах), но и, вероятно, сомнительные технические характеристики закупленных городом лазурных автобусов, а также экономия на персонале – утомленные водители не справляются с управлением, а кондукторов и вовсе отменили на радость «зайцам».
Так, 9 февраля в Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием лазурного автобуса и четырех автомобилей: по словам очевидца, водитель автобуса не справился с управлением и задел четыре припаркованные «легковушки». Предположительно, из-за плохого самочувствия: сейчас водитель отстранен от работы. Насколько качественно проводится медосмотр водителей – вопрос, оставшийся без ответа.
Таинственное исчезновение метро
После того, как петербургские чиновники поделились опытом транспортной реформы с волгоградскими коллегами, жителям южного города следует опасаться исчезновения станций метротрама (подземная ветка трамвая в Волгограде). Поскольку в Петербурге такие «чудеса», увы, случаются.
В начале февраля из госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» пропала пара новых станций метрополитена – местные власти «втихую», непублично сократили план строительства до 2028 года с 6 до 4 станций. Администрация просто отменила строительство нового участка зеленой ветки.
«О проблемах строительства метрополитена и постоянных переносах сроков говорилось несчетное количество раз, но конкретно в данном случае надо отметить, что Смольный во главе с А.Д. Бегловым заранее знал о будущих переносах, хотя и заявлял, что прокладка ветки начнется в I квартале 2023 года», – подчеркивает петербургский социолог и политконсультант Максим Шугалей в Telegram.
Так или иначе, опыт уничтожения транспортной инфраструктуры у Смольного бесценный – это действительно может помочь волгоградским властям улучшить город, если те будут действовать по принципу «от противного» после консультаций с коллегами из Северной столицы.
Ранее губернатор Петербурга Беглов «намекнул» на нехватку денег для проведения городских реформ. Подробнее – в нашей статье.