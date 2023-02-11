США намерены «слить» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы договориться с Россией. Об этом написало издание Baijiahao.
Авторы обратили внимание, что Вашингтон начал менять позицию по украинскому кризису. Кроме того, влиятельная консалтинговая компания RAND опубликовала немыслимый для Белого дома отчет. В документе сказано, что конфликт на Украине лишь наносит ущерб интересам США, передает «ПолитРоссия».
Аналитики отметили, что сейчас США следует наладить отношения с Россией и урегулировать украинский кризис. Для этого потребуется «слить» Зеленского.
«Точно сказать можно одно: если Зеленского убьют, то не по приказу Владимира Путина. Российский лидер, если верить бывшему израильскому премьеру, дал свое слово так не поступать», – считают авторы.
Ранее телеканал Fox News написал, что американцы не захотели смотреть выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом. Речь главы государства оказалась крайне непопулярной.