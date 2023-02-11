Авторы Baijiahao уличили США в готовности «слить» Зеленского для диалога с Россией

Авторы обратили внимание, что Вашингтон начал менять позицию по украинскому кризису. Кроме того, влиятельная консалтинговая компания RAND опубликовала немыслимый для Белого дома отчет. В документе сказано, что конфликт на Украине лишь наносит ущерб интересам США, передает «ПолитРоссия».