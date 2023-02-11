Синоптик Леус предупредил петербуржцев о снеге, гололеде и тумане в субботу

Пешеходам и автомобилистам следует быть осторожными на дорогах, поскольку плохая погода повышает риск ДТП и травм. Ситуация осложняется халатным отношением коммунальных служб к расчистке улиц, но администрация губернатора Александра Беглова игнорирует проблему.