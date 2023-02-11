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Синоптик Леус предупредил петербуржцев о снеге, гололеде и тумане в субботу

Общество
Синоптик Леус предупредил петербуржцев о снеге, гололеде и тумане в субботу

Циклон «Роберт» будет определять погоду в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Небольшой, но активный циклон 11 февраля заденет город северным краем, смещаясь в районы Новгородской области. «Роберт» станет причиной снега, гололеда и тумана, написал Леус в своем Telegram-канале.

Пешеходам и автомобилистам следует быть осторожными на дорогах, поскольку плохая погода повышает риск ДТП и травм. Ситуация осложняется халатным отношением коммунальных служб к расчистке улиц, но администрация губернатора Александра Беглова игнорирует проблему.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"