Циклон «Роберт» будет определять погоду в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Небольшой, но активный циклон 11 февраля заденет город северным краем, смещаясь в районы Новгородской области. «Роберт» станет причиной снега, гололеда и тумана, написал Леус в своем Telegram-канале.
Пешеходам и автомобилистам следует быть осторожными на дорогах, поскольку плохая погода повышает риск ДТП и травм. Ситуация осложняется халатным отношением коммунальных служб к расчистке улиц, но администрация губернатора Александра Беглова игнорирует проблему.