С Новым Годом!

Оставивший театр Моссовета Александр Филиппенко уехал из России

Общество
Оставивший театр Моссовета Александр Филиппенко уехал из России

Актер Александр Филиппенко покинул Россию. Театр Моссовета, где артист долгое время работал, не стал продлевать с ним контракт.

Об отъезде звезды «Мастера и Маргариты» сообщила его дочь Александра телеканалу «Дождь»✱ (признан СМИ-иноагентом). По словам женщины, актер уехал за границу ввиду своих политических взглядов. Сейчас он находится в Вильнюсе.

В прошлом году Филиппенко выложил снимок в украинской вышиванке. После этого театр Моссовета не стал продлевать сотрудничество с артистом. Его контракт закончился в ноябре. Организаторам концертов также начали отказывать в предоставлении городских площадок для выступлений знаменитости.

При этом директор Моссовета Алексей Черепнев рассказал РБК, что Филиппенко уехал на лечение. Двери театра останутся открытыми для актера, уверен Черепнев. Кинозвезда по-прежнему числится на сайте Моссовета. Он заявлен в четырех спектаклях: «ШЕКСПИРГАМЛЕТ», «Укрощение строптивой», «Три сестры» и «Дядя Ваня».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
#отъезд из россии #александр филиппенко #актер #звезды

Трансляция медиагруппы "Патриот"