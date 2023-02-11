Оставивший театр Моссовета Александр Филиппенко уехал из России

Актер Александр Филиппенко покинул Россию. Театр Моссовета, где артист долгое время работал, не стал продлевать с ним контракт.
Об отъезде звезды «Мастера и Маргариты» сообщила его дочь Александра телеканалу «Дождь»✱ (признан СМИ-иноагентом). По словам женщины, актер уехал за границу ввиду своих политических взглядов. Сейчас он находится в Вильнюсе.
В прошлом году Филиппенко выложил снимок в украинской вышиванке. После этого театр Моссовета не стал продлевать сотрудничество с артистом. Его контракт закончился в ноябре. Организаторам концертов также начали отказывать в предоставлении городских площадок для выступлений знаменитости.
При этом директор Моссовета Алексей Черепнев рассказал РБК, что Филиппенко уехал на лечение. Двери театра останутся открытыми для актера, уверен Черепнев. Кинозвезда по-прежнему числится на сайте Моссовета. Он заявлен в четырех спектаклях: «ШЕКСПИРГАМЛЕТ», «Укрощение строптивой», «Три сестры» и «Дядя Ваня».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами