Оставивший театр Моссовета Александр Филиппенко уехал из России

В прошлом году Филиппенко выложил снимок в украинской вышиванке. После этого театр Моссовета не стал продлевать сотрудничество с артистом. Его контракт закончился в ноябре. Организаторам концертов также начали отказывать в предоставлении городских площадок для выступлений знаменитости.