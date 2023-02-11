Посол Антонов предупредил США о последствиях возобновления специальных программ на Украине

Ранее газета The Washington Post предупредила, что Пентагон обратился к американскому конгрессу с просьбой вновь начать вкладывать средства в две сверхсекретные программы. По данным авторов, украинский народ при этом превратится в необходимый для наблюдения за российскими войсками объект.