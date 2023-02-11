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Посол Антонов предупредил США о последствиях возобновления специальных программ на Украине

Политика
Посол Антонов предупредил США о последствиях возобновления специальных программ на Украине

Возобновление программ ССО США на территории Украины будет говорить об открытом участии страны в текущем конфликте. К такому выводу пришел посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее газета The Washington Post предупредила, что Пентагон обратился к американскому конгрессу с просьбой вновь начать вкладывать средства в две сверхсекретные программы. По данным авторов, украинский народ при этом превратится в необходимый для наблюдения за российскими войсками объект.

«В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте», — подчеркнул Антонов.

Дипломат обратил внимание на отсутствие официальной информации по этому поводу. Однако материал WP, по мнению Антонова, говорит об одержимости Белого дома желанием добиться стратегического поражения Москвы.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"