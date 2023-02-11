Мир должен поменять свое отношение к роли Соединенных Штатов в политике, поскольку причастность Вашингтона к терроризму стала более очевидной, сказано в статье китайского издания Huanqiu.
Авторов материала поразили подробности подготовки США к подрывам «Северных потоков». Обозреватели отметили, что в Вашингтоне обсуждались вопросы, как скрыть улики после терактов на газопроводах.
«Честно говоря, всеобщие подозрения в отношении США не беспочвенны, от вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине», — подчеркнули аналитики.
Американский правозащитник Сеймур Херш ранее сообщил, что бомбу под «Северные потоки» заложили именно водолазы ВМС США.