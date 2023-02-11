Политик Гемпель: Украины получит мощный ответ в случае попытке атаковать Крым

Запад и Украина ошибочно воспринимает политику России за слабость. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Депутат прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в Британию и поставки Лондона своей техники для Киева. По словам Гемпеля, ВСУ получат мощный ответ в случае попытки атаковать Крым.
«Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории – Крыму – ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе», — говорится в комментарии политика РИА Новости.
Во время визита в Лондон Зеленский обсудил с премьером Британии Риши Сунаком предоставление Киеву ракет. Спустя время в местных СМИ появилась информация, что Украина может использовать оружие для ударов по Крыму.