Сергей Лавров заявил, что Корчевников не выговаривает слова из-за болезни

Продюсер Сергей Лавров ужаснулся декабрьскими эфирами с ведущим Борисом Корчевниковым. Он уверен, что Корчевников из-за болезни уже не может выговаривать слова.
Лавров отметил, что болезнь Корчевникова дает о себе знать и артисту тяжело работать на съемочной площадке программы «Судьба человека». Похожая ситуация случилась с модельеров Вячеславом Зайцевым, который страдает от болезни Паркинсона. Когда-то из-за этого кутюрье покинул модную программу на федеральном канале.
«Я смотрел последние эфиры – там ведь совсем жесть. Он уже слова не выговаривал. До последнего его держали. Можно провести параллель со Славой Зайцевым – его убрали, когда совсем уже беда началась. К сожалению, не могут это выпускать в эфир, я подозреваю», – прокомментировал ситуацию Лавров в беседе с порталом BLITZ+.
Возможно, поэтому телеведущий уже больше месяца не появляется на ТВ. Однако это не повиляло на деятельность ведущего в соцсетях. Артист не скрывает своей общественной и гражданской патриотической позиции, общаясь с поклонниками в микроблоге.