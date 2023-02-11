Украина оставила Турцию без датского госпиталя и теплых палаток в морозные дни после землетрясений

Турция и Сирия остались без датского госпиталя и теплых палаток, так как ранее их передали Украине.
Копенгаген отправил передвижной госпиталь Киеву, хотя он мог сыграть решающую роль в разборе завалов после землетрясений. Такое мнение выразил глава Агентства по чрезвычайным ситуациям в Дании Брайан Тест Кристенсен.
«Он бы сейчас здорово пригодился, и сама Турция как раз об этом просила», — отмечает датская государственная телерадиокомпания (DR) со ссылкой на политика.
Дания планирует отправить в Турцию более легкие палатки, где смогут размещаться люди, координирующие гуманитарную помощь. По последним данным, землетрясения в Турции унесли жизни более 20 тыс. человек. Еще 80 тыс. человек получили различные травмы, отмечает телеканал «360». Продолжаются поиски выживших и разбор завалов.