Украина оставила Турцию без датского госпиталя и теплых палаток в морозные дни после землетрясений

Дания планирует отправить в Турцию более легкие палатки, где смогут размещаться люди, координирующие гуманитарную помощь. По последним данным, землетрясения в Турции унесли жизни более 20 тыс. человек. Еще 80 тыс. человек получили различные травмы, отмечает телеканал «360». Продолжаются поиски выживших и разбор завалов.