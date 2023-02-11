RT: названо имя предполагаемого убийцы российских военнопленных

Установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных. предполагается, что им был житель Житомирской области.
В субботу, 11 февраля, телеканал RT сообщил, что солдатом ВСУ, который расправился с российскими военнопленными скорей всего был 26-летний мужчина из Житомирской области Сергей Макаренко.
Сразу после публикации этой информации Макаренко выложил в соцсетях видео с обращением, где заявил, что убитые не был пленными.
«Пленные — это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие и сказали: "Мы сдаемся"», — цитирует обращение Макаренко RT.
Напомним, кадры расправы над пленными появились в Сети 8 января. На видео запечатлен момент допроса украинскими националистами трех мужчин в форме ВС РФ. После все трое были убиты выстрелами в голову, сделанными в упор.