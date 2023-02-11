Сенатор Алтабаева обратила внимание на разную реакцию у лидеров ЕС на визит Зеленского в Европу

Европейские лидеры не придерживаются единой позиции по поддержке Украины. Об этом заявила сенатор Совфеда Екатерина Алтабаева.
Политик обратила внимание на разную реакцию у лидеров ЕС на визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу. Премьер Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер вовсе не стали приветствовать его аплодисментами на саммите коалиции.
«Очевидно, что даже у членов ЕС нет единой позиции в отношении поддержки Украины. И люди, которые позволяют себе сохранять здравомыслие и более-менее независимую политику, в своих внешних проявлениях также это демонстрируют», — говорится в комментарии сенатора журналистам РИА Новости.
Восьмого февраля Зеленский отправился в Лондон. Глава государства встретился с премьером Британии Риши Сунаком и переговорил с королем Карлом III.