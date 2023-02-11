Сенатор Алтабаева обратила внимание на разную реакцию у лидеров ЕС на визит Зеленского в Европу

Политик обратила внимание на разную реакцию у лидеров ЕС на визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу. Премьер Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер вовсе не стали приветствовать его аплодисментами на саммите коалиции.