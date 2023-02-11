Французский политик Филиппо заявил о риске Третьей мировой из-за Зеленского

Европейский союз и президент Украины Владимир Зеленский могут спровоцировать Третью мировую войну. Такую мысль выразил французский политик Флориан Филиппо в социальных сетях.
По его словам, украинский лидер и члены Европейского союза устроили на этой неделе безответственный цирк. Такие выходки могут спровоцировать масштабный конфликт.
Таким образом политик прокомментировал европейское турне Зеленского. Глава Украины пообщался в Лондоне с премьер-министром Риши Сунаком, королем Карлом III и выступил в парламенте. После он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. Зеленский вновь попросил дать Киеву больше оружия.