Французский политик Филиппо заявил о риске Третьей мировой из-за Зеленского

Таким образом политик прокомментировал европейское турне Зеленского. Глава Украины пообщался в Лондоне с премьер-министром Риши Сунаком, королем Карлом III и выступил в парламенте. После он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. Зеленский вновь попросил дать Киеву больше оружия.