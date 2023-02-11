Евгений Пригожин рассказал, что ценится в бойцах ЧВК «Вагнер»

Российский предприниматель Евгений Пригожин дал большое интервью военному автору проекта WarGonzo Семену Пегову и назвал основные качества, которыми должен обладать «вагнеровец».
ЧВК «Вагнер» – это место для мужественных людей со стальной решимостью идти под пули и убивать врага. Гладкие и шелковые в «оркестре» не нужны, подчеркнул Пригожин.
«В ЧВК "Вагнер" ценится то, какой ты боец, то, насколько ты предан своим друзьям и своему коллективу, и, собственно говоря, тебя ценят по твоим яйцам и по твоему мозгу», – констатировал предприниматель.
При этом вкусы бойцов или их особые интересы в коллективе абсолютно не играют никакой роли. По словам Пригожина, сотрудники из числа бывших заключенных это отлично понимают и принимают.
С полной версией интервью бизнесмена можно ознакомиться на канале Семена Пегова.