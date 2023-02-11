Точка притяжения ВСУ: Пригожин раскрыл цель «Бахмутской мясорубки»

Военный корреспондент Семен Пегов взял интервью у российского предпринимателя Евгения Пригожина. Он рассказал о ситуации в Артемовске, а также о главных военных целях.
«Бахмут сегодня — это главная точка притяжения, на которую идет украинская армия», – объяснил бизнесмен.
Именно поэтому украинское командование посылает туда потоком все новые и новые подразделения. Задача бойцов ЧВК «Вагнер» перемалывать эти подкрепления, рассчитывая, что все остальные будут брать пример и также занимать позиции, отметил Пригожин.
Задача на любой войне – это уничтожить армию противника, напомнил предприниматель. Конкретно поэтому «оркестр» и устроил для ВСУ «Бахмутскую мясорубку».
Полная версия интервью с Пригожиным доступна на канале Пегова WarGonzo.