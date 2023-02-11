Путин ожидает улучшения показателей ВВП за 2022 год

Итоговые показатели ВВП России за 2022 год будут лучше предварительных расчетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в рамках поездки в Архангельскую область встретился с губернатором Александром Цыбульским. Он в свою очередь доложил о росте показателя валового продукта региона.
Ранее Центральный банк России сообщил, что по итогам прошедшего года снижение ВВП составило 2,5%. Однако до этого регулятор подсчитывал, что показатели в 2022 году упадут на 3-3,5%.
На встрече в Архангельске Путин рассказал, что осмотрел Устьянский лесопромышленный комплекс. Глава государства высоко оценил предприятие.