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Путин ожидает улучшения показателей ВВП за 2022 год

Экономика
Путин ожидает улучшения показателей ВВП за 2022 год

Итоговые показатели ВВП России за 2022 год будут лучше предварительных расчетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер в рамках поездки в Архангельскую область встретился с губернатором Александром Цыбульским. Он в свою очередь доложил о росте показателя валового продукта региона.

Ранее Центральный банк России сообщил, что по итогам прошедшего года снижение ВВП составило 2,5%. Однако до этого регулятор подсчитывал, что показатели в 2022 году упадут на 3-3,5%.

На встрече в Архангельске Путин рассказал, что осмотрел Устьянский лесопромышленный комплекс. Глава государства высоко оценил предприятие.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"