Путин может нанести рабочий визит в Индонезию в 2023 году

Президент России Владимир Путин может приехать в Индонезию в 2023 году в рамках одного из мероприятий СЕАН. Об этом рассказала российский посол в Джакарте Людмила Воробьева, передает РИА Новости.
В текущем году в Индонезии состоятся несколько важных мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В том числе пройдет Восточноазиатский саммит. Вероятно, их посетит и Путин.
В прошлом году он не смог приехать, однако сейчас подготовлен пакет документов, которые могли бы быть подписаны в присутствии двух лидеров. Один из этих документов касается стратегического партнерства двух стран.