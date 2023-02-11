«Мне вообще все равно»: Буланова проявила безразличие к грядущей свадьбе с Рудневым

Она призналась, что еще не обговаривала с будущим мужем даты торжества, но предполагает, что свадьба может состояться в июне. Празднество, вероятно, пройдет в Санкт-Петербурге, где можно в белые ночи покататься на катере по Неве. Об этом Буланова рассказала в новом выпуске проекта ФАН «Откровенно».