«Мне вообще все равно»: Буланова проявила безразличие к грядущей свадьбе с Рудневым

Певица Татьяна Буланова вот-вот выйдет замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Артистка рассказала, какой она видит грядущую свадьбу с возлюбленным.
Она призналась, что еще не обговаривала с будущим мужем даты торжества, но предполагает, что свадьба может состояться в июне. Празднество, вероятно, пройдет в Санкт-Петербурге, где можно в белые ночи покататься на катере по Неве. Об этом Буланова рассказала в новом выпуске проекта ФАН «Откровенно».
«Это у меня будет уже третья свадьба, поэтому мне вообще все равно. Я бы, честно говоря, просто тихо расписалась где-то, ну в красивом дворце все равно», - сказала артистка.
По ее словам, у Руднева это первая свадьба, поэтому он хочет сделать ее красивой. Организацию торжества певица возложила на мужа, который будет принимать все решения.