«Милан» обыграл «Торино» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу

Единственный гол после подачи защитника Тео Эрнандеса на 62-й минуте забил Оливье Жиру. В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает третье, завоевав 41 очко в 22 матчах. Клуб прервал серию из пяти игр без побед в чемпионате Италии. «Торино» заработал 30 очков в 22 играх. В турнирной таблице команда занимает седьмую строчку.