«Милан» обыграл «Торино» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу

«Милан» вырвал победу у «Торино» в матче 22-го тура итальянского чемпионата по футболу. Встреча проходила в Милане.
Единственный гол после подачи защитника Тео Эрнандеса на 62-й минуте забил Оливье Жиру. В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает третье, завоевав 41 очко в 22 матчах. Клуб прервал серию из пяти игр без побед в чемпионате Италии. «Торино» заработал 30 очков в 22 играх. В турнирной таблице команда занимает седьмую строчку.
«Милан» в следующую субботу, 18 февраля, сыграет на выезде с «Монцой». В понедельник, 20 февраля, «Торино» примет у себя «Кремонезе».