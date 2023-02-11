Вучич: интенсивность конфликта на Украине возрастет в следующие полгода

Боевые действия на Украине прибавят в интенсивности в следующие полгода. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич.
Он отметил, что хоть на данный момент обстановка в зоне проведения специальной военной операции остается накаленной, в будущем следует ожидать повышения интенсивности боевых действий. Он опасается, что вместе с этим усилится и давление на Сербию по вопросам Косово и Метохии.
По словам сербского лидера, если 4-5 месяцев назад на Западе все свято верили в победу Киева, то сейчас риторика там начинает сильно меняться. Кроме того, на фоне отправки на Украину танков, все больше укрепляется единство русского народа, считает Вучич.