Украинский президент Владимир Зеленский, выпрашивая по всему миру оружие для ВСУ, называет Соединенные Штаты «ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины». Однако внутри США все большее количество людей считает, что Вашингтону не надо продолжать помогать Украине.
Об этом в материале для газеты «Взгляд» рассуждает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, который комментирует соответствующие результаты проведенных в США социологических исследований.
В частности соцслужба Pew Research сообщает о весьма красноречивых итогах опроса на тему дальнейшей поддержки Украины.
Так число американцев, которые считают, что их страна делает для Украины «слишком много», то есть нужно снизить уровень поддержки, за последние десять месяцев (с марта 2022 по январь 2023 года) увеличилось в 3,5 раза – с 7% до 26%. И еще 24% опрошенных считают, что Америка делает для поддержки киевского режима «достаточно», то есть выделять Украине больше помощи не требуется.
Результаты других проведенных в США опросов на подобные темы являются для Киева еще более грустными. В частности, компания NBC провела исследование, по результатам которого выяснилось, что 63% республиканцев против того, чтобы американское оружие поставлялось Украине.
«Скептическое настроение в отношении Киева разделяют не только простые избиратели. Против поддержки Украины, в частности, агитирует одна из звезд телеканала Fox – Такер Карлсон. Кто-то, конечно, назовет его маргиналом – но его телепрограмма является одной из самых популярных в Америке», – подчеркивает Геворг Мирзаян.
Кроме того, экс-президент США (и, возможно, будущий глава Белого дома) республиканец Дональд Трамп выступает резко против помощи Украине.
Теперь, по мнению Геворга Мирзаяна, вопрос заключается в том, смогут ли подобные настроения американских избирателей повлиять на нынешнюю политику американских властей по отношению к Украине и хотя бы снизить уровень поддержки Вашингтоном киевского режима?
«В краткосрочной перспективе, скорее всего, нет. Прежде всего потому, что это не демократический электорат, на который опирается нынешний Белый дом. Кроме того, ставки в противостоянии с РФ действительно очень велики – но не для США как государства, а для нынешней американской элиты», – рассуждает политолог.
Но в среднесрочной перспективе, по его мнению, позиция консервативного электората неизбежно повлияет и на изменение американской политики. Особенно если этому поспособствуют некие внешние факторы.
Например, в пользу таких перемен могут сыграть военные успехи российских войск на полях спецоперации на Украине, усиление противостояния Вашингтона и Пекина, продолжение экономического кризиса в США, а также победа республиканцев на президентских выборах 2024 года.
И тогда, убежден Мирзаян, «ключевой союзник в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», как Владимир Зеленский называет США, будет готов поделить Украину с Россией.