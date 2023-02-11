Мирзаян: все больше американцев начинают считать Украину обузой для США

Так число американцев, которые считают, что их страна делает для Украины «слишком много», то есть нужно снизить уровень поддержки, за последние десять месяцев (с марта 2022 по январь 2023 года) увеличилось в 3,5 раза – с 7% до 26%. И еще 24% опрошенных считают, что Америка делает для поддержки киевского режима «достаточно», то есть выделять Украине больше помощи не требуется.