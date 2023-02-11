«Самое главное, чтобы человек выполнил задачу»: Пригожин рассказал о взглядах бойцов ЧВК «Вагнер»

Кроме того, в беседе с Пеговым бизнесмен рассказал о бывших заключенных в ЧВК «Вагнер», идеологии компании, знаменитой кувалде и высказался о природе смерти. Полная версия интервью с Пригожиным опубликована на канале WarGonzo.