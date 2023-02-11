«Самое главное, чтобы человек выполнил задачу»: Пригожин рассказал о взглядах бойцов ЧВК «Вагнер»

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин заявил об отсутствии сторонников революционных изменений в России среди бойцов ЧВК «Вагнер». Бизнесмен дал большое интервью Семену Пегову и проекту WarGonzo.
Пригожин отметил, что для бойца ЧВК «Вагнер» самое главное, чтобы он выполнял поставленную задачу и «шел вперед». Сторонников революционных процессов в России среди штурмовиков нет, заверил предприниматель.
«Безусловно, на вопрос "есть ли там поклонники", вот мы про Ленина говорили, революционных каких-то процессов сегодня в нашей стране, то не наблюдаем такого. Не наблюдаем. Что касается повышенного чувства справедливости — да», — подчеркнул бизнесмен.
Кроме того, в беседе с Пеговым бизнесмен рассказал о бывших заключенных в ЧВК «Вагнер», идеологии компании, знаменитой кувалде и высказался о природе смерти. Полная версия интервью с Пригожиным опубликована на канале WarGonzo.