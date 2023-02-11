Руководство ФРГ и дальше продолжит подчиняться всем указаниям Вашингтона и терпеть хамские высказывания украинского президента Украины Владимира Зеленского, потому что сами они не обладают политической самостоятельностью.
К такому неутешительному выводу в беседе с газетой «Взгляд» пришли немецкий политолог Александр Рар и экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя недавние жалобы украинского лидера о том, что ему приходится буквально заставлять канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжать помогать Киеву.
Об этом Владимир Зеленский рассказал немецкому изданию Spiegel во время своего европейского турне, когда он за два дня посетил Лондон, Париж и Брюссель.
«Мне приходится заставлять его [Олафа Шольца] помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — подчеркнул Зеленский.
Как отметил по этому поводу Вальдемар Гердт, украинский президент, действуя максимально нагло и ультимативно, изо всех сил старается втянуть Германию в конфликт.
«Он [Владимир Зеленский] наверняка осознает, что в конечном счете его либо "сольют" союзники, либо он окажется под трибуналом. Он выцарапывает последнее, чтобы его покровители в Белом Доме были довольны», – добавил экс-депутат немецкого парламента.
С ним согласился и Александр Рар, который отметил, что украинские дипломаты и политики только и делают, что раздают подзатыльники властям Германии. А те это терпят.
Это происходит, по мнению политолога, потому что немецких политиков смогли убедить в том, что они, сотрудничая с Россией, способствовали военному конфликту на Украине.