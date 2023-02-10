Журналисты Newsweek после слов Сатановского о демилитаризации испугались за будущее США

Сотрудники американского издания Newsweek так сильно испугались, что слова российского политолога Евгения Сатановского о демилитаризации США сбудутся, что потребовали от Пентагона рассказать, есть ли у военного ведомства план действий на этот случай.
О панической реакции редакции Newsweek на одну из реплик, прозвучавшую в эфире политического ток-шоу на телеканале «Россия-1» рассказывает информационное агентство «ПолитРоссия».
В частности, гость эфира – президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что для обеспечения безопасности России Западу теперь будет недостаточно выполнить требования, которые Москва адресовала НАТО в декабре 2021 года, и в частности вернуть западный военный блок в границы 1997 года.
Теперь, для того, чтобы Россия почувствовала себя в безопасности, потребуется полностью деамериканизировать всю Евразию, уверен политолог.
«Безопасность – это отсутствие американских военных баз и ядерного оружия от Лиссабона до Токио и Окинавы», – цитируют в Newsweek выступление Евгения Сатановского.
Уже эти слова весьма встревожили американских журналистов. Но его следующая мысль повергла их в настоящий ужас.
«Прямо сейчас я не говорю о денацификации и демилитаризации Соединенных Штатов, – заявил Сатановский и немного развил эту идею. – Но, вообще, это тоже цель, потому что деамериканизация мировой политики является важной задачей».
Это мнение российского политолога о том, с чем Соединенные Штаты могут столкнуться в будущем, так испугали американских журналистов, что те решили искать утешения у военных.
В итоге редакция Newsweek обратилась к Пентагону с вопросом: как собирается поступить американское оборонное ведомство, если Россия в ответ на войну, которую против нее развязал коллективный Запад, сама вознамериться «ликвидировать военных США»?
Об ответе Пентагона на запрос редакции Newsweek пока ничего неизвестно.