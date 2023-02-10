Журналисты Newsweek после слов Сатановского о демилитаризации испугались за будущее США

В частности, гость эфира – президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что для обеспечения безопасности России Западу теперь будет недостаточно выполнить требования, которые Москва адресовала НАТО в декабре 2021 года, и в частности вернуть западный военный блок в границы 1997 года.