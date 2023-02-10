Неизвестный устроил стрельбу с балкона в Париже

Неизвестный злоумышленник вечером в пятницу устроил стрельбу из дома на юго-западе Парижа. Об этом сообщает BFM.
Согласно данным телеканала, инцидент произошел в 15-м округе. Мужчина семь раз выстрелил с балкона своей квартиры на улице Сан-Аман.
Полицейские оцепили улицу и призвали горожан избегать посещение района. Префектура местной полиции сообщила, что вмешательство правоохранителей продолжается. Информации о задержании злоумышленника пока не поступало.
Ранее три человека погибли в результате стрельбы в 10-м округе Парижа. Ранения получили Стрелка задержали.