Пригожин назвал процент потерь среди бывших заключенных в ЧВК «Вагнер»

Российский предприниматель Евгений Пригожин дал большое интервью военкору Семену Пегову. Бизнесмен рассказал о нюансах работы с «вагнеровцами» из числа бывших заключенных.
По его словам, заключенные показывают себя как достойные бойцы. С ними есть свои проблемы, однако это вполне решаемо. В ЧВК «Вагнер» все строится на честности и откровенности, подчеркнул Пригожин.
«Поэтому подписал контракт — будь добр, иди и работай. Процент потерь у заключенных, наверное, такой же, как у всех остальных наших подразделений», – уточнил бизнесмен.
Предприниматель также отметил, что бывшие заключенные воюют специфически. Зачастую они относятся к собственной жизни более спокойно, нежели остальные.
«Рублевские сыночки понятно, что беспокоятся даже если туалетная бумага им попу поцарапала», – подметил Пригожин.
В беседе с Пеговым предприниматель также рассказал об обстановке в Артемовске и основных правилах ведения войны. С полной версией интервью можно ознакомиться на официальном канале военкора.