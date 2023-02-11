Минобороны России назвало стоимость комплекта новой формы для участников спецоперации

Комплект новой формы от компании «Гардарика» для российских военных будет стоить чуть более 10 тысяч рублей. Об этом рассказали в вещевой службе Министерства обороны России, передает РБК.
Стоит отметить, что компания «Гардарика» будет шить лишь летние комплекты военной формы. При этом она отшивает 10 тысяч комплектов. Стоимость одного будет составлять 10 628 рублей.
Ранее изготовлением форм занимался только один производитель, но из-за высокого спроса к процессу привлекли еще несколько компаний. Одежду для военных шьют и в Ярославской области. Стоимость на некоторые комплекты достигает 140 тысяч рублей.