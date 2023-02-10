Байдена не хотят пускать на второй срок абсолютное большинство американцев – AP

Американцы не хотят видеть Джо Байдена президентом после выборов 2024 года – 78% избирателей против его кандидатуры. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные опроса населения.
Среди сторонников демократической партии против выдвижения Байдена выступают 62%, утверждают журналисты. В пресс-службе Белого дома не принимают данные опроса, заявляя, что результаты выборов в Конгресс США в ноябре прошлого года «имели большее значение».
На фоне недовольства населения ужесточается риторика экс-кандидата в президенты Дональда Трампа, заявившего, что слабость и некомпетентность Байдена «поставили мир на грань Третьей мировой войны».
«Если бы я был президентом США, то конфликт между РФ и Украиной не возник бы никогда», – отмечал Трамп в конце января.
Ранее Байден назвал спецоперацию ВС РФ на Украине «испытанием века» для всего мира. Подробнее – в нашей статье.