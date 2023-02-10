Минобороны РФ показало кадры уничтожение самолета ВСУ российским истребителем Су-35С

В военном ведомстве уточнили, что многоцелевые истребители Су-35С призваны прикрывать действия бомбардировочной и штурмовой авиации, кроме того, экипажи прикрывают вертолеты в момент огневых ударов по позициям ВСУ. Истребители оснащены ракетами разных классов.