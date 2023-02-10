Минобороны РФ показало кадры уничтожение самолета ВСУ российским истребителем Су-35С

Экипаж истребителя Су-35С во время патрулирования в зоне СВО обнаружил и уничтожил самолет Вооруженных сил Украины. Соответствующие видеокадры показало Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что многоцелевые истребители Су-35С призваны прикрывать действия бомбардировочной и штурмовой авиации, кроме того, экипажи прикрывают вертолеты в момент огневых ударов по позициям ВСУ. Истребители оснащены ракетами разных классов.
На обнародованном Минобороны видео показан истребитель, вооруженный ракетами «воздух-воздух» средней и малой дальности, ракетой Х-31, а также боеприпасом, напоминающим гиперзвуковую ракету большой дальности класса «воздух-воздух» Р-37М. Отмечается, что Су-35С способен нести на 12 подвесках до восьми тонн вооружения.