Генпрокуратуре пожаловались на форму для мобилизованных за 200 тысяч рублей

По данным военного корреспондента Романа Сапонькова, владельцем фирмы, поставляющей дорогостоящую форму, является сын заместителя главы Росимущества – 22-летний Артем Степаненко. В компании же заявляют, что «сайт никакого отношения к разработкам в области военной формы для министерства обороны не имеет» и называют его «фейковым». Сапоньков утверждает, что после резонанса в СМИ эти страницы были «удалены».