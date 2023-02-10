Генпрокуратуре пожаловались на форму для мобилизованных за 200 тысяч рублей

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил запросы в Минобороны РФ и Генеральную прокуратуру после информации о том, что новая форма для мобилизованных в зону СВО якобы стоит более ста тысяч рублей.
«Считаю, что необходимо разобраться с ценообразованием и все проверить. Наживаться на наших солдатах в такое время недопустимо», – сообщил член Комитета ГД по обороне Кузнецов в Telegram.
Ранее ряд Telegram-каналов утверждал, что на сайте компании-производителя «Гардарика» будто бы появились фотографии новых образцов военной формы: тактический костюм для городской среды стоит 140 тысяч рублей, зимний арктический костюм – 210 тысяч рублей, летний полевой костюм – 150 тысяч рублей, кепка – 4500 рублей.
По данным военного корреспондента Романа Сапонькова, владельцем фирмы, поставляющей дорогостоящую форму, является сын заместителя главы Росимущества – 22-летний Артем Степаненко. В компании же заявляют, что «сайт никакого отношения к разработкам в области военной формы для министерства обороны не имеет» и называют его «фейковым». Сапоньков утверждает, что после резонанса в СМИ эти страницы были «удалены».
«С одной стороны, нет никаких гарантий, что это именно та форма и именно по этой цене она пойдет в армию. С другой стороны, очень на это похоже. Обычно фирмы размещают цену на свои изделия на интернет-сайтах для того, чтобы подтвердить высокую стоимость по госконтрактам», – отмечает украинский и российский политик Олег Царев.
Авторы публикаций, некоторые из которых распространяли фейковое сообщение невольно, сделали поспешные выводы, пишет Telegram-канал «Война с фейками»: цены на одежду указаны «для гражданского населения, которая продается в розничной сети», а «никакой речи о поставке этой формы в войска не было».
Ранее «Политика Сегодня» рассказывала, как на фоне СВО и необходимости обеспечить мобилизованных необходимым снаряжением региональные чиновники тратили деньги на банкеты и сомнительные госзакупки. Подробнее – в нашей статье.