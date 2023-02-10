Вашингтон сообщил о готовности вести переговоры с Москвой по ДСНВ

Соответствующие сведения озвучила замглавы американского Госдепа Бонни Дженкинс в ходе общения с представителями прессы. По словам дипломата, Белый дом огорчен из-за того, что Кремль рассматривает исполнение ДСНВ, опираясь на кризис в украинском государстве.