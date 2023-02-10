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Вашингтон сообщил о готовности вести переговоры с Москвой по ДСНВ

Политика
Вашингтон сообщил о готовности вести переговоры с Москвой по ДСНВ

Американское руководство выразило готовность сесть за стол переговоров с Москвой для обсуждения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Такая информация была обнародована 10 февраля.

Соответствующие сведения озвучила замглавы американского Госдепа Бонни Дженкинс в ходе общения с представителями прессы. По словам дипломата, Белый дом огорчен из-за того, что Кремль рассматривает исполнение ДСНВ, опираясь на кризис в украинском государстве.

«Наша цель — дать ясно понять, что мы готовы с ними встретиться, когда они готовы. Жаль, что они увязывают это с происходящим на Украине», — уточнила Дженкинс.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Вашингтон лично подорвал принципы реализации ДСНВ, а теперь обвиняет в нарушении договора Москву.

#США #дснв #госдеп

Трансляция медиагруппы "Патриот"