Форма камуфляжного цвета украинского президента Владимира Зеленского в очередной раз привлекла всеобщее внимание. Аудитория Boulevard Voltaire подняла на смех главу киевского режима за мятые штаны во время вручения ордена Почетного легиона в Париже.
Лидер Франции Макрон наградил им Зеленского в ночь с 8 на 9 февраля в Елисейском дворце. Читатели сочли соответствующий шаг знаком позора.
«Франция больше не играет роль великой нации. Наш главный орден дали типу в неглаженых штанах, с плохим английским на устах», — в ярости заявил один из пользователей.
Зеленский ранее прибыл с официальным визитом Великобританию, Францию и Брюссель. В последнем городе он заплакал во время выступления в Европарламенте.