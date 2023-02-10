Подоляк оспорил сообщение о предложении отдать часть земель в обмен на мир

Киевскому режиму никто не предлагал территориальные уступки в обмен на мир. Об этом с уверенностью сказал главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Политик заявил об этом во время общения с обозревателем издания Die Welt. Соответствующее решение можно было бы счесть выигрышем Москвы в ходе столкновения на Украине, указал он.
«Это был бы абсолютный нонсенс. Никакого мира не будет, если десять или двадцать, или тридцать процентов территории страны перейдут России», — возмутился Подоляк.
Прежде стало известно, что немцы обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием возобновить диалог Москвы и Киева. Они также указали на необходимость отменить ограничительные меры против России.