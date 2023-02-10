«Туризм» ради гражданства: в Аргентине задержаны беременные россиянки

Полиция задержала беременных гражданок РФ в аэропорту Буэнос-Айреса: их подозревают в попытке въехать в страну под видом туристок, чтобы родить на ее территории и оформить аргентинское гражданство младенцам. Об этом сообщает издание Perfil.
Трем задержанным россиянкам от 25 до 35 лет: отмечается, что одна из них «практически родила». Местная прокуратура расследует возможную торговлю паспортами. У одной из женщин начались схватки в аэропорту, другая взяла в поездку свою собаку – при этом у всех нет с собой денег и обратных билетов в Россию.
Полиция не исключает, что девушки «могут быть частью сети, занимающейся торговлей людьми или незаконным получением паспортов». Обыски при этом проводят у российских граждан, уехавших в Аргентину после начала СВО.
Аргентинские журналисты утверждают, что в страну ежедневно прибывает почти 30 беременных россиянок, чтобы родить детей – внутри страны существуют компании, способствующие «туристическим» родам ради гражданства. Одним из преимуществ аргентинского паспорта якобы является облегченный въезд в 171 страну.
Ранее сообщалось, что Аргентина может вступить в БРИКС, объединяющий Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Подробнее – в нашей статье.