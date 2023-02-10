«Туризм» ради гражданства: в Аргентине задержаны беременные россиянки

Трем задержанным россиянкам от 25 до 35 лет: отмечается, что одна из них «практически родила». Местная прокуратура расследует возможную торговлю паспортами. У одной из женщин начались схватки в аэропорту, другая взяла в поездку свою собаку – при этом у всех нет с собой денег и обратных билетов в Россию.