Лавров объяснил главную задачу внешней политики России

Основной целью внешней политики России является создание благоприятных условий вне государства для его внутреннего развития. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что по этой линии ведомство ведет президент России Владимир Путин. Кроме того, по словам Лаврова, данный принцип будет указан в обновленной концепции внешней политики.
Ранее глава государства поблагодарил российских дипломатов за работу в борьбе с изоляционной политикой западных стран, направленной против России.