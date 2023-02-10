Военный эксперт Бартош рассказал, чем обернется для ВСУ ограничение доступа к Starlink

Запрет американской компании SpaceX использовать ВСУ спутники Starlink в военных целях может стать шагом к деэскалации украинского конфликта. Об этом рассказал военный эксперт Александр Бартош.
Отмечается, что перед поставкой Starlink Вашингтон и Киев не договаривались о применении их сети в военных целях. Таким образом, украинские войска нарушили соглашение. По мнению Бартоша, такая мера может носить политический характер, передает «ПолитЭксперт».
«Стоит понимать, что у ВСУ в любом случае сохранятся определенные возможности для использования дронов в наступательных, разведывательных целях», — сказал эксперт.
Он добавил, что компания все-таки может свернуть военную поддержку Украины, и если руководство действительно запретить использовать свою связь для ведения боем, то это станет большим шагом к деэскалации.