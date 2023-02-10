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Собянин рассказал, как улучшилось Ховрино по программе «Мой район»

Общество
Собянин рассказал, как улучшилось Ховрино по программе «Мой район»

Изменения, которые произошли в московском районе Ховрино в рамках программы благоустройства, перечислил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря программе «Мой район» в Ховрино появились новые станции метро. Кроме того, там открыли станцию будущего МЦД-3 и автовокзал. В районе также появились проекты, которые связаны с дорожным строительством.

«Многое делаем и для создания удобной городской среды в районе: благоустраиваем скверы, ремонтируем библиотеки и музыкальные школы», — приводит слова мэра Информационный центр Правительства Москвы.

Собянин сообщил, что власти Москвы планируют продолжать все программы по благоустройству дворов. Проделанные работы должны заранее согласовываться с местными жителями.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"